Autofahrer, aufgepasst! Dann startet der Blitzer-Marathon in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - In der nächsten Woche wird die Landespolizei in Sachsen-Anhalt vermehrt die Geschwindigkeit von Autofahrern beobachten.

Vom 13. bis 19. April kontrolliert die Polizei vermehrt die Geschwindigkeit von Autofahrern. (Symbolbild) © Pia Bayer/dpa

Vom 13. bis 19. April findet in Sachsen-Anhalt die erste ROADPOL-Geschwindigkeitskontrollwoche des Jahres statt.

Innerhalb dieser Woche wird es zudem am 15. April den europaweiten Speed‑Marathon geben, an welchem die Kontrollen noch einmal verstärkt werden.

"Regelmäßige Verkehrskontrollen durch die Landespolizei sind eine der zentralen Säulen, um rücksichtsloses und gefährliches Verhalten im Straßenverkehr einzudämmen", so Innenministerin Dr. Tamara Zieschang (55, CDU).

"Raser gefährden mit ihrem unverantwortlichen Handeln nicht nur andere, sondern auch sich selbst, und haben auf den Straßen in Sachsen-Anhalt nichts verloren", hieß es weiter.