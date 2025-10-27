Autofahrer wollen A2-Stau umfahren - und müssen blechen

Gerwisch - Einige clevere Autofahrer wollten am Montagmorgen den heftigen Stau auf der A2 umfahren - wurden aber prompt von der Polizei angehalten.

Einige Autofahrer umfuhren den A2-Stau über ein Naturschutzgebiet und mussten dafür zahlen. © Polizeirevier Jerichower Land

Aufgrund eines Lkw-Unfalls auf der A2 wurde der morgendliche Berufsverkehr über die B1 umgeleitet. Doch durch die vielen Autos lief der Verkehr dort nur zäh.

Gegen 7.45 Uhr bemerkten Mitarbeiter des Ordnungsamtes, wie eine Kolonne von mehreren Wagen ihren Weg nach Magdeburg durch das Naturschutzgebiet in Gerwisch (Sachsen-Anhalt) abkürzte.

Die Polizei rückte aus und kontrollierte insgesamt 15 Autofahrer - sie dürfen jetzt allesamt 30 Euro blechen, da sie gegen das Landeswaldgesetz verstoßen haben, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit.

Die Abkürzung sparte den Schleichern dann leider keine Zeit: Sie mussten umdrehen und den ganzen Weg wieder zurückfahren.