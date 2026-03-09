Axt auf dem Beifahrersitz: Polizei stoppt aggressiven Autofahrer auf der A44

Aachen - Diese Kontrolle hatte es in sich! Beamte der Bundespolizei haben am Sonntagmorgen auf der A44 einen Autofahrer gestoppt und dabei gleich mehrere gefährliche Gegenstände entdeckt.

Die Polizei fand eine ganze Sammlung an Waffen in dem Fahrzeug des 38-Jährigen. © Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Der 38-jährige Mann aus Belgien war in Richtung Aachen unterwegs, als die Beamten ihn zunächst am Rastplatz Königsberg kontrollieren wollten.

Doch der Fahrer dachte offenbar gar nicht daran, anzuhalten. Er ignorierte das Signal der Polizei und fuhr einfach weiter.

Erst wenig später endete die Fahrt auf dem Rastplatz Aachen Tunnel, wo die Bundespolizisten den Wagen schließlich stoppen konnten.

Während der Kontrolle wurde die Situation kurz brenzlig: Der Mann verhielt sich aggressiv und streckte sich plötzlich nach einer Axt, die griffbereit auf dem Beifahrersitz lag.

Kurz darauf gab er das Werkzeug jedoch ohne Widerstand ab.