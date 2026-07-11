Totes Frühchen aus Krankenhaus verschwunden: Überreste in Wäscherei entdeckt

Böblingen - Aufregung in Böblingen nahe Stuttgart . Dort verschwand die Leiche eines Babys aus einem Krankenhaus!

Das tote Frühgeborene verschwand aus der Klinik in Böblingen. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. © Bernd Weißbrod/dpa

Ein am 4. Juli verstorbenes Frühchen sollte am Mittwoch von einem Bestatter abgeholt werden. Als der Bestatter ankam, war das Baby nicht mehr da, teilt ein Polizeisprecher auf Anfrage von TAG24 mit.

Demnach habe es sich um ein Frühchen unter einem Kilo Körpergewicht gehandelt. In welcher Schwangerschaftswoche es zur Welt kam, konnte der Sprecher nicht sagen.

Die Polizei nahm sofort die Ermittlungen auf und konnte Überreste eines Babys in einer Wäscherei auffinden, die Krankenhauswäsche reinigt.

Um zweifelsfrei zu klären, ob es sich um den vermissten Leichnam handelt, wird die DNA des Babys untersucht.

Die Ermittlungen gehen in alle Richtungen. Möglicherweise ist die Leiche des Frühchens übersehen und mit Laken in die Wäscherei gebracht worden. "Es könnte sich um ein tragisches Versehen, aber auch um etwas anderes handeln", erklärt der Polizeisprecher.