Baum-Crash entwickelt sich zu tödlichem Kriminalfall

Ribnitz-Damgarten (Vorpommern-Rügen) - Ein Autounfall auf einer Landstraße in Mecklenburg-Vorpommern hat die Polizei auf die Spur eines tödlichen Verbrechens geführt.

Kriminaltechniker haben in der Wohnung des 54-Jährigen Spuren gesichert. (Symbolfoto) © Helmut Fricke/dpa

Alles begann am Freitagmorgen mit einem Crash auf der Landstraße 22 nahe Ribnitz-Damgarten, wie die Behörde am Samstag mitteilte.

Demnach kam hier ein 54-Jähriger gegen 7 Uhr mit seinem Wagen nach links von der Straße ab und krachte gegen einen Baum. Die Einsatzkräfte hegten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben könnte.

Während seiner Befragung verhielt sich der Fahrer zunehmend auffällig, sodass die Beamten sich dazu entschieden, auch seine Wohnung nach möglichen Drogen zu durchsuchen.

Vor Ort machten die Polizeikräfte dann eine grausige Entdeckung: Sie fanden einen leblosen 88 Jahre alten Familienangehörigen des Mannes. Die Verletzungen des Seniors ließen der Polizei zufolge auf eine Fremdeinwirkung schließen.