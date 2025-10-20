Polizist muss Feuer eröffnen: Messer-Angreifer schwer verletzt in Klinik

Landshut - Am Montagnachmittag rief eine Frau die Polizei um Hilfe, nachdem sich ihr Sohn in einem psychischen Ausnahmezustand befand und aggressiv war. Am Ende mussten die Beamten zur Pistole greifen.

Ein Polizist musste wegen eines Messerangriffs zu seiner Dienstwaffe greifen und auf den Angreifer schießen. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Zuvor griff in der Wohnung im Tannenweg der 30 Jahre alte Deutsch-Afghane die beiden Polizisten mit einem Messer an.

Wie TAG24 auf Nachfrage beim Polizeipräsidium Niederbayern erfuhr, eröffnete nach aktuellem Stand ein Beamter das Feuer auf den Mann.

"Der Angreifer wurde dabei schwer verletzt", teilte der Pressesprecher mit. Die beiden Beamten erlitten nach derzeitigen Informationen "eher leichtere Schnittverletzungen".

Genauere Details konnten noch nicht gesichert mitgeteilt werden. Der 30-Jährige habe sich außerdem unberechtigt in der Wohnung der Mutter aufgehalten.

Er wurde laut Angaben der Ordnungshüter gegen 14.35 Uhr festgenommen. Dabei sei ein weiterer Beamter am Finger leicht verletzt worden.