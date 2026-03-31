Bei Polizei-Einsatz: Nachbar rastet aus und droht mit Beil

Kassel - Ein Wüterich bedrohte mit einem Beil eine Streifenwagen-Besatzung: In der Folge rückten zahlreiche weitere Polizisten samt einem Diensthund zu einem Mehrfamilienhaus in Kassel-Niederzwehren aus!

Unter anderem wegen eines Wüterichs (44) mit einem Beil kam es am Montagabend zu einem größeren Polizei-Einsatz in Kassel-Niederzwehren. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Der Vorfall ereignete sich am Montagabend in der Frankfurter Straße, wie das Polizeipräsidium Nordhessen am Dienstag mitteilte.

Demnach war die Polizei ursprünglich wegen eines anderen Falls zu dem Wohnhaus gefahren. Die Beamten klopften aus diesem Grund an eine Wohnungstür.

Völlig unvermittelt trat daraufhin ein 44 Jahre alter Mann aus seiner Wohnung im darüber liegenden Stockwerk und beleidigte die Polizisten lautstark.

"Den wiederholten Aufforderungen, in seine Wohnung zurückzukehren, kam er dabei nur kurzzeitig nach", berichtet ein Sprecher und ergänzte: "Plötzlich erschien der hochaggressive Mann mit einem Beil in der Hand und bedrohte damit die Beamten."

Erst als "mehrere Streifen und ein Beamter mit Diensthund zur Unterstützung herbeigeeilt waren", ließ der 44-Jährige das Beil fallen "und konnte festgenommen werden", hieß es weiter.