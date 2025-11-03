Bei Suche nach Kind (5): Laser-Attacke auf Polizeihubschrauber - Flugtechniker schwer verletzt
Flöha - Während einer Vermisstensuche am Sonntag in Mittelsachsen wurde ein Polizeihubschrauber mit einem Laserpointer attackiert. Durch diesen leichtsinnigen Angriff wurde ein Flugtechniker im Hubschrauber schwer verletzt.
Der Polizei wurde am Nachmittag gegen 16 Uhr ein vermisstes fünfjähriges Kind gemeldet. Es hatte gegen Mittag die elterliche Wohnung verlassen und war seitdem verschwunden.
Im Rahmen der weitreichenden Vermisstensuche wurde auch ein Polizeihubschrauber angefordert. Er war ab 18 Uhr im Einsatz und die Besatzung suchte aus der Luft den Bereich des Neubaugebietes rund um die Fritz-Heckert-Straße ab.
Wie die Polizei mitteilte, richtete ein Unbekannter zwischen 18.09 Uhr und 18.10 Uhr einen Laserpointer auf den Hubschrauber. Dadurch wurde der Flugtechniker im Cockpit geblendet.
Der Pilot musste daraufhin die Positionslichter abschalten, den Einsatz beenden und umgehend zum Heimatstandort der Polizeihubschrauberstaffel am Flughafen Dresden fliegen.
Der Flugtechniker wurde umgehend nach der Landung im Krankenhaus behandelt und war nicht mehr dienstfähig. Ob der Polizist durch die Laserpointer-Attacke Schädigungen der Augen erlitten hat, wird sich erst in einigen Tagen mit Gewissheit sagen lassen.
Wer kann Hinweise zum Täter geben?
Das vermisste Kind konnte gegen 18.20 Uhr wohlbehalten bei Bekannten der Familie ausfindig gemacht werden. Der Einsatz fand somit zumindest für die Familie ein glückliches Ende.
Im Zusammenhang mit der Laser-Attacke sucht die Polizei jedoch nach Zeugen. Wer kann weitere Angaben zur Blendung mit einem grünen Laserpointer machen? Wer kann sachdienliche Hinweise zur Täterschaft geben?
Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Chemnitz unter 0371 387-3448 zu melden.
Zudem prüfen die Ermittler einen möglichen Zusammenhang mit einer ähnlichen Tat, die sich bereits am 26. Mai dieses Jahres in Flöha ereignet hatte. Auch an diesem Tag unterstützte die Besatzung eines Polizeihubschraubers die Vermisstensuche eines Kindes und wurde mit einem grünen Laserstrahl angegriffen.
Verletzt wurde in dem Fall niemand.
Titelfoto: Robert Michael/dpa