Bei Suche nach Kind (5): Laser-Attacke auf Polizeihubschrauber - Flugtechniker schwer verletzt

Flöha - Während einer Vermisstensuche am Sonntag in Mittelsachsen wurde ein Polizeihubschrauber mit einem Laserpointer attackiert. Durch diesen leichtsinnigen Angriff wurde ein Flugtechniker im Hubschrauber schwer verletzt.

Die Besatzung des Polizeihubschraubers musste die Suche beenden und zum Heimatstandort zurückkehren. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Der Polizei wurde am Nachmittag gegen 16 Uhr ein vermisstes fünfjähriges Kind gemeldet. Es hatte gegen Mittag die elterliche Wohnung verlassen und war seitdem verschwunden.

Im Rahmen der weitreichenden Vermisstensuche wurde auch ein Polizeihubschrauber angefordert. Er war ab 18 Uhr im Einsatz und die Besatzung suchte aus der Luft den Bereich des Neubaugebietes rund um die Fritz-Heckert-Straße ab.

Wie die Polizei mitteilte, richtete ein Unbekannter zwischen 18.09 Uhr und 18.10 Uhr einen Laserpointer auf den Hubschrauber. Dadurch wurde der Flugtechniker im Cockpit geblendet.

Der Pilot musste daraufhin die Positionslichter abschalten, den Einsatz beenden und umgehend zum Heimatstandort der Polizeihubschrauberstaffel am Flughafen Dresden fliegen.

Der Flugtechniker wurde umgehend nach der Landung im Krankenhaus behandelt und war nicht mehr dienstfähig. Ob der Polizist durch die Laserpointer-Attacke Schädigungen der Augen erlitten hat, wird sich erst in einigen Tagen mit Gewissheit sagen lassen.