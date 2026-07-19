Dreister Obst-Klau endet mit irrer Panne: Fluchtwagen fährt eigenen Komplizen an

Viersen - Drei Diebe wollten sich in der Nacht zu Sonntag an einem Hofladen in Viersen-Dülken bedienen. Doch bei der Flucht kam es zu einer kuriosen Panne: Der Fluchtwagen erfasste ausgerechnet den eigenen Komplizen.

Die Polizei ermittelt wegen des versuchten Diebstahls und sucht Zeugen, die Hinweise zu den drei flüchtigen Tätern geben können. (Symbolbild) © Bodo Schackow/dpa

Nach Angaben der Polizei betraten die drei mutmaßlichen Täter gegen 0.30 Uhr das Verkaufsgelände eines Hofladens am Kampweg. Dabei soll es sich um zwei Männer und eine Frau gehandelt haben.

Offenbar wollten sie größere Mengen Obst und Gemüse von der Verkaufsfläche mitgehen lassen. Doch die Rechnung hatten sie ohne die installierte Videoüberwachung gemacht.

Diese zeichnete die Tat auf und alarmierte gleichzeitig den Eigentümer, der sich in seinem nahegelegenen Wohnhaus befand.

Als der Ladenbesitzer nach draußen kam, machten sich die Obstdiebe sofort aus dem Staub. Zwei von ihnen sprangen in einen älteren grauen Mercedes und fuhren in Richtung Lindenallee davon.

Der dritte Täter schaffte es zunächst nicht mehr rechtzeitig ins Auto und flüchtete zu Fuß hinterher. An der Kreuzung Kampweg/Lindenallee passierte dann das Missgeschick: Beim Abbiegen übersah der Fahrer oder die Fahrerin den eigenen flüchtenden Komplizen und erfasste ihn mit dem Wagen.