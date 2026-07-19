Dreister Obst-Klau endet mit irrer Panne: Fluchtwagen fährt eigenen Komplizen an
Viersen - Drei Diebe wollten sich in der Nacht zu Sonntag an einem Hofladen in Viersen-Dülken bedienen. Doch bei der Flucht kam es zu einer kuriosen Panne: Der Fluchtwagen erfasste ausgerechnet den eigenen Komplizen.
Nach Angaben der Polizei betraten die drei mutmaßlichen Täter gegen 0.30 Uhr das Verkaufsgelände eines Hofladens am Kampweg. Dabei soll es sich um zwei Männer und eine Frau gehandelt haben.
Offenbar wollten sie größere Mengen Obst und Gemüse von der Verkaufsfläche mitgehen lassen. Doch die Rechnung hatten sie ohne die installierte Videoüberwachung gemacht.
Diese zeichnete die Tat auf und alarmierte gleichzeitig den Eigentümer, der sich in seinem nahegelegenen Wohnhaus befand.
Als der Ladenbesitzer nach draußen kam, machten sich die Obstdiebe sofort aus dem Staub. Zwei von ihnen sprangen in einen älteren grauen Mercedes und fuhren in Richtung Lindenallee davon.
Der dritte Täter schaffte es zunächst nicht mehr rechtzeitig ins Auto und flüchtete zu Fuß hinterher. An der Kreuzung Kampweg/Lindenallee passierte dann das Missgeschick: Beim Abbiegen übersah der Fahrer oder die Fahrerin den eigenen flüchtenden Komplizen und erfasste ihn mit dem Wagen.
Die Person stürzte, konnte aber selbstständig wieder aufstehen und schließlich doch noch in den Mercedes einsteigen. Mit allen drei Insassen setzte der Wagen seine Flucht über die Brabanter Straße fort. Ob die Täter tatsächlich Beute gemacht haben, ist unklar.
Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise zu den drei Unbekannten beziehungsweise dem grauen Mercedes geben können, sich unter der Telefonnummer 02162/377-0 zu melden.
Titelfoto: Bodo Schackow/dpa