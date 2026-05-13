Gewalt wie in Neonazi-Film: Jugendliche misshandeln Obdachlosen und filmen es

Torgau - Schock für die Menschen in Torgau: Jugendliche sollen in der sächsischen Stadt einen obdachlosen, geistig beeinträchtigten Mann (37) angegriffen und brutal misshandelt haben. Damit nicht genug, filmten sie auch noch die Tat und verbreiteten die Videos selbst. Zwei der mutmaßlichen Täter (14, 17) sitzen inzwischen in U-Haft.

In Torgau sollen mehrere Jugendliche einen geistig beeinträchtigten Obdachlosen brutal misshandelt und die Tat gefilmt haben. Die Polizei ermittelt. (Symbolfoto) © foottoo/123rf

"Die Ermittlungen richten sich derzeit gegen acht Beschuldigte im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren", erklärte Staatsanwältin Vanessa Fink auf Anfrage von TAG24. Bei allen acht soll es sich um Deutsche handeln. Eine von ihnen ist weiblich.

Die Tat hatte sich demnach am 27. April, gegen 20.15 Uhr, auf dem Gelände der Landesgartenschau in Torgau zugetragen. Einem Bericht der "Leipziger Volkszeitung" zufolge sollen die mutmaßlichen Täter ihr Opfer zu einem Skatepark gelockt haben. Dort kam es schließlich zu dem Angriff.

Die Jugendlichen sollen den Mann zu Boden gebracht, dann mit Tritten auf ihn eingewirkt haben. Schlimmer noch: Wie im Film "American History X" sollen sie ihr Opfer anschließend zum sogenannten "Randsteinbeißen" genötigt haben. Der 37-Jährige musste demnach seinen Mund öffnen und auf eine Kante beißen.

Im Film ermordet der von US-Schauspieler Edward Norton (56) verkörperte Neonazi Derek Vinyard auf diese Weise einen Afroamerikaner, indem er ihm anschließend einen Tritt gibt.