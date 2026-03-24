Bude der Freundin angezündet, zwei Tote: Polizei sucht Komplizen des Feuerteufels

Köln - Nach neusten Ermittlungen hatte der mutmaßliche Brandstifter des Wohnhausbrandes im Kölner Severinsviertel im Jahr 2018 einen Komplizen.

Bei dem Wohnungsbrand im Jahr 2018 kamen zwei Menschen ums Leben. © Oliver Berg/dpa

Wie die Polizei mitteilte, soll der 31-jährige Hauptverdächtige vor der Tat in der Nähe des Wohnhauses Brandbeschleuniger sowie weitere Hilfsmittel übergeben bekommen haben.

Jetzt sucht die Sicherheitsbehörde nach dem Unbekannten und bittet um Zeugenhinweise.

Hinweise der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" hatten im Oktober einen entscheidenden Hinweis geliefert.

Daraufhin nahmen die Beamten einen Tatverdächtigen fest, der sich seitdem in U-Haft befindet.

Der 31-Jährige steht im Verdacht, in die Wohnung seiner damaligen Freundin eingedrungen und Feuer gelegt zu haben, während sie bei der Arbeit war.