Demenzkranker Senior löst Polizei-Einsatz aus: Pflegerin im Krankenhaus

Von Alina Eultgem

Grevenbroich - Wie gefährlich Demenz sein kann, zeigte sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Grevenbroich.

Rettung im Einsatz: Polizei und Sanitäter brachten den Senior und seine Pflegerin nach der Rauchentwicklung ins Krankenhaus. (Symbolbild)  © Silas Stein/dpa

Im Ortsteil Hemmerden hat eine Streifenfahrt der Polizei am frühen Donnerstagmorgen (15. Januar) wohl Schlimmeres verhindert.

Gegen 3.45 Uhr bemerkten die Beamten Rauch in einem Einfamilienhaus. Vor Ort fanden sie den 89-jährigen Bewohner in der Küche, wie er unmittelbar auf der Herdplatte ein Stück Fleisch briet.

Der Mann ist demenzkrank und hatte vergessen, eine Pfanne zum Kochen zu benutzen. Währenddessen schlief seine 47-jährige Pflegekraft oben im Schlafzimmer.

Das Fleisch brannte so stark an, dass der Qualm durch das ganze Haus zog und beide Rauch eingeatmet hatten.

Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Die Polizei konnte offenbar Schlimmeres verhindern. Weitere Ermittlungen wurden der Kripo übertragen.

