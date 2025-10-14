Demenzkranker Senior verschwindet aus Pflegeheim, kurze Zeit später ist er tot

Oberau - Aus einem Pflegeheim im Landkreis Garmisch-Partenkirchen ist am Montagabend ein 88-Jähriger als vermisst gemeldet worden. Er wurde wenig später leblos in einem nahegelegenen Gewässer gefunden und starb noch am Abend im Krankenhaus.

Mit dem Rettungswagen wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht, wo er jedoch am Abend verstarb. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath

Wie die Polizei bekannt gab, hatten Beschäftigte den demenzkranken Senior gegen Abend als vermisst gemeldet, nachdem er seit dem späten Nachmittag nicht mehr gesehen wurde.

Sofort wurde eine Such-Aktion von Polizei und der Freiwilligen Feuerwehr eingeleitet.

"Der gesamte Gebäudekomplex des Pflegeheims und die nähere Umgebung wurden abgesucht", teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Dienstag mit.

"Die Feuerwehr fand den Vermissten kurz darauf in einem Gewässer in der Nähe des Heims." Der 88-Jährige lebte zu diesem Zeitpunkt noch, musste jedoch reanimiert werden.

Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurz darauf verstarb.