Doch keine Wasserleiche: Retter bergen Sexpuppe aus Fluss
Neustadt an der Donau - Im niederbayerischen Landkreis Kelheim ist am Samstagvormittag eine vermeintliche Wasserleiche geborgen worden. Am Ende "entpuppte" sich der Fall jedoch als Happy End.
Ein Zeuge entdeckte den mutmaßlichen Menschenkörper bei Neustadt an der Donau in der Abens treiben.
Er alarmierte die Einsatzkräfte, die sich umgehend auf den Weg machen. Laut der ersten Mitteilung handelte es sich um eine unbekleidete Leiche.
Neben Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren auch Kräfte der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) im Einsatz.
Als die tote Person schließlich geborgen werden sollte, konnte schnell Entwarnung gegeben werden.
Es handelte sich bei der potenziellen Leiche um eine lebensechte Silikon-Sexpuppe. Diese wurde an Land "gerettet" und schließlich entsprechend entsorgt.
Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa