Doch keine Wasserleiche: Retter bergen Sexpuppe aus Fluss

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Ein Bürger meldet einen leblosen Körper in einem Fluss in Niederbayern. Doch beim Rettungseinsatz entpuppt sich die Wasserleiche als etwas anderes.

Von Marco Schimpfhauser

Neustadt an der Donau - Im niederbayerischen Landkreis Kelheim ist am Samstagvormittag eine vermeintliche Wasserleiche geborgen worden. Am Ende "entpuppte" sich der Fall jedoch als Happy End.

Die Retter der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) konnten die Sexpuppe aus dem Wasser bergen und an Land bringen.
Die Retter der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) konnten die Sexpuppe aus dem Wasser bergen und an Land bringen.  © Christoph Reichwein/dpa

Ein Zeuge entdeckte den mutmaßlichen Menschenkörper bei Neustadt an der Donau in der Abens treiben.

Er alarmierte die Einsatzkräfte, die sich umgehend auf den Weg machen. Laut der ersten Mitteilung handelte es sich um eine unbekleidete Leiche.

Neben Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren auch Kräfte der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) im Einsatz.

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Als die tote Person schließlich geborgen werden sollte, konnte schnell Entwarnung gegeben werden.

Es handelte sich bei der potenziellen Leiche um eine lebensechte Silikon-Sexpuppe. Diese wurde an Land "gerettet" und schließlich entsprechend entsorgt.

Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa

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