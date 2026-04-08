Dreiste Diesel-Diebe schlagen zu: Wer besonders gefährdet ist

Rathenow/Uckermark - Immer wieder haben es Diebe in verschiedenen Regionen Brandenburgs auf Dieselkraftstoff abgesehen.

Seit der Explosion der Sprit-Preise sind wieder mehr Diesel-Diebe in Brandenburg unterwegs. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Auf Baustellen und Firmengeländen zapften sie in den vergangenen Tagen Treibstoff ab. Mit Beginn des Iran-Kriegs war der Dieselpreis spürbar gestiegen.

In Rathenow im Havelland brachen Unbekannte auf einer Baustelle den Tankdeckel eines Radladers auf. Sie nahmen rund 150 Liter Kraftstoff mit, wie die Polizei mitteilte.

Auch in Baruth/Mark im Kreis Teltow-Fläming gab es am Dienstag einen Polizeieinsatz auf einem Firmengelände, weil Diesel aus einer Baumaschine abgezapft wurde.

Diesel-Diebe waren auch auf einer Baustelle in Spree-Neiße unterwegs und in der Gemeinde Uckerland in der Uckermark.