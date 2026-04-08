Dreiste Dieseldiebe klauen 3500 Liter Kraftstoff von Baustelle: Polizei sucht Zeugen

Bülstringen - In Bülstringen, einer Gemeinde im Landkreis Börde , wurden über die Osterfeiertage mehrere tausend Liter Dieselkraftstoff aus Baustellenfahrzeugen geklaut.

Neben dem Kraftstoff klauten die Täter weiteres Werkzeug. (Symbolfoto) © 123RF/nattaro

Ein Vorarbeiter einer dortigen Baustelle hatte den Diebstahl am Dienstag bemerkt und gemeldet, erklärte eine Sprecherin des Polizeireviers Börde.

Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die bislang unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zum Baustellengelände.

Hier machten sie sich dann über mehrere Baustellenfahrzeuge her und entwendeten etwa 3500 Liter Dieselkraftstoff aus diesen.

Zudem wurden zwei Lagercontainer aufgebrochen. Aus diesen wurden weitere Werkzeuge und eine Kraftstoffpumpe geklaut, hieß es weiter.

Der hierbei entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.