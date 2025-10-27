Dreister Diebstahl: Über 250 Reifen aus Autohaus geklaut

Harzgerode - Im Landkreis Harz haben sich Diebe in einem Autohaus zwischen Freitagabend und Montagmorgen über mehrere Hundert Autoreifen hergemacht.

Unbekannte Täter entwendeten mehr als 250 Autoreifen aus einem Autohaus. (Symbolbild) © 123Rf/lightpoet

Insgesamt sollen die Täter 252 Reifen gestohlen haben. Laut dem Polizeirevier Harz verschafften sich die bislang unbekannten Personen gewaltsam Zutritt zu der Lagerhalle des Autohauses in Harzgerode.

Aktuell geht die Polizei davon aus, dass die Diebe im Zeitraum zwischen Freitag, gegen 16.30 Uhr, und Samstag, gegen 4.30 Uhr, zugeschlagen haben könnten.

Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 94.500 Euro.

Das Polizeirevier Harz ermittelt wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall und bittet Zeugen um Hinweise.