Einbrecher schleppen Tresor aus Freibad und klauen Kiosk-Kasse

Arzberg - Im oberfränkischen Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge sind Unbekannte in der Nacht auf Montag in ein Freibad eingebrochen. Und dann mit einem Tresor verschwunden.

Unbekannte sind in Arzberg in ein Freibad eingebrochen und haben unter anderem einen Tresor geklaut. (Symbolbild) © Daniel Maurerdpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, passierte die Tat zwischen Sonntag, 19.30 Uhr und Montag, 5.30 Uhr.

Die Täter verschafften sich Zugang zum Innenbereich des Freibades in der Benedikt-Beutner-Straße.

"Dort durchsuchten sie Büroräumlichkeiten und rissen einen fest installierten Tresor aus einem Schrank", teilte die Polizei mit.

"Anschließend zogen sie diesen über den Boden bis vor den Eingangsbereich und transportierten ihn auf unbekannte Weise ab."

Außerdem nahmen die Einbrecher die Kasse des Kiosks mit. Wie hoch der entstandene Schaden ist, geht aus der Mitteilung nicht hervor.