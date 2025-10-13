Einbruch in Sparkasse: Täter verschaffen sich Zutritt zu Tresorraum

Althaldensleben - Im Landkreis Börde sind am Sonntag unbekannte Täter in eine Sparkasse eingebrochen und haben sich an Geldautomaten zu schaffen gemacht - und das nicht zum ersten Mal.

Die Einbrecher sollen sich an einem Geldautomaten zu schaffen gemacht haben. (Symbolfoto) © Oliver Berg/dpa

Die dreisten Diebe sollen sich gegen 1.25 Uhr Zutritt zu der Bank verschafft haben. Hierbei sollen sie nach Angaben des Polizeireviers Börde mit Gewalt den Hintereingang geöffnet haben.

Im Gebäude manipulierten die Täter einen Technikschrank sowie einen Geldautomaten.

Zudem schafften sie es, die Tür zum Tresorraum zu öffnen, erklärte die Polizei.

Erst vor einer Woche sprengten ebenfalls unbekannte Personen Automaten in einer Bankfiliale im selben Landkreis. Den Räubern gelang es, hier Geldkassetten zu entwenden.

Ob die Täter im aktuellen Fall Beute machen konnten, ist bislang nicht bekannt. Eine erste Fahndung im Nahbereich verlief erfolglos. Die Polizei hofft daher auf Hinweise aus der Bevölkerung.