Elektro-Rollstuhl erfasst zweijähriges Kind: Bein gebrochen

Gießen - Ein zweijähriges Kind wurde schwer verletzt, die Polizei fahndet nach einem etwa 70 bis 80 Jahre alten Rollstuhlfahrer.

Die Polizei in Gießen fahndet nach einem älteren Rollstuhlfahrer, der regelmäßig im Stadtpark Wieseckaue unterwegs ist. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Der Unfall ereignete sich bereits am zurückliegenden Donnerstag im mittelhessischen Gießen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Demnach war das Kind gegen 15.05 Uhr auf einem Weg in dem Stadtpark Wieseckaue zwischen dem Schwimmbad und dem Messegelände unterwegs. Gleichzeitig näherte sich ein Senior auf einem elektrischen Rollstuhl, er fuhr "aus dem Park kommend in Richtung Ringallee/Gutfleischstraße", wie ein Sprecher erklärte.

Aus noch unbekannter Ursache erfasste der Elektro-Rollstuhl das Kind, das in der Folge stürzte. "Der Rollstuhl fuhr anschließend über das Bein des Kindes und setzte seine Fahrt fort", hieß es weiter. "Das Kind erlitt einen Beinbruch", ergänzte der Sprecher.

Die Beamten fahnden nach dem Mann in dem Rollstuhl. Zu diesem ist lediglich bekannt, dass er zwischen 70 und 80 Jahre alt ist. Zudem erfuhr die Polizei, dass sich "an dem Elektro-Rollstuhl eine schwarz-weiße Fahne von Eintracht Frankfurt befunden habe".

Die Ermittlungen ergaben ferner, dass der Senior regelmäßig mit seinem Rollstuhl in dem Park Wieseckaue unterwegs sein soll.