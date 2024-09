Ermittlungen zu Solingen-Attentat laufen auf Hochtouren: Polizei sucht nach Handy und Uhr

Dort heißt es: "Wer kann Angaben zum abgebildeten Mobiltelefon der Marke Samsung oder der abgebildeten analogen Armbanduhr machen? Das Mobiltelefon wurde in möglicherweise beschädigtem Zustand in Solingen-Mitte am 23.08.2024 oder 24.08.2024 abgelegt oder verloren. Haben Sie das Mobiltelefon gefunden?"

Erst am Mittwoch hatte die Polizei in Solingen eine Grünanlage in der Nähe einer Bushaltestelle abgesucht. An der Haltestelle soll der Verdächtige am Abend der Attacke in einen Bus gestiegen und weggefahren sein.

Bei dem Anschlag in Solingen hatte ein Angreifer am Abend des 23. August auf einem Stadtfest drei Menschen mit einem Messer getötet und acht weitere verletzt.