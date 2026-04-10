Erschreckende Bilanz: So viel Geld haben falsche Bankmitarbeiter und andere Betrüger dieses Jahr schon erbeutet

Zwickau/Vogtlandkreis - Eine kurze Nachricht oder ein Anruf, ein falscher Bank-Link - und schon steckt man mitten drin in einer Betrugsmasche. Die Täter schaffen es dabei immer wieder, Tausende Euro von ihren Opfern zu erbeuten. Die Polizei in der Region Zwickau / Vogtland zieht nun eine erste Bilanz für das Jahr 2026.

Die Polizei Zwickau hat eine erste Bilanz zu Betrugsfällen in Südwestsachsen gezogen. Die Täter erbeuteten fast 300.000 Euro. © vladispas/123 RF

Wie die Polizei mitteilt, gab es seit Jahresbeginn in Südwestsachsen insgesamt 13 bekannt gewordene Trickbetrüger-Fälle. Bei den Opfern handelt es sich überwiegend um Senioren.

Allein in den vergangenen zwei Wochen gab es fünf Fälle, bei denen sich die Täter am Telefon als Mitarbeiter der jeweiligen Hausbank ausgaben.

Wie ein Polizeisprecher schildert, gingen die mutmaßlichen Betrüger dabei auch noch besonders dreist vor: "In einigen Fällen wurde auf dem Display der Angerufenen sogar die Telefonnummer der eigenen Bankfiliale angezeigt. Dadurch erweckten die Betrüger gezielt Vertrauen und erhöhten den Druck auf ihre Opfer."

In den Telefonaten wurde den Opfern von verdächtigen Abbuchungen vom Konto berichtet. Den Betroffenen wurde ein dringender Handlungsbedarf vorgegaukelt. In den Gesprächen brachten die Täter die Angerufenen dazu, TANs herauszugeben oder ihnen sogar Zugriff auf den Computer zu erlauben.

Durch diese Maßnahmen konnten die angeblichen Bankmitarbeiter selbst Geld überweisen, meistens ins Ausland.