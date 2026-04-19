Explosionen in Supermarkt und auf Parkplatz: Polizei vermutet Verbrechen und sucht Zeugen

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In Heusenstamm und Limburg kam es am frühen Samstagmorgen zu Explosionen: Ein Lastwagen und ein Supermarkt wurden zerstört, die Polizei sucht Zeugen!

Von Florian Gürtler

Heusenstamm/Limburg an der Lahn - Heftige Detonationen erschütterten Heusenstamm und Limburg an der Lahn, eine Sattelschlepper-Zugmaschine und ein Supermarkt wurden zerstört! Staatsanwaltschaft und Polizei gehen in beiden Fällen von Verbrechen aus, Zeugen sollen sich bitte melden.

Auf einem Parkplatz in Heusenstamm wurde ein Lastwagen durch eine Explosion zerstört: Die Polizei vermutet ein Verbrechen! (Symbolbild)
Auf einem Parkplatz in Heusenstamm wurde ein Lastwagen durch eine Explosion zerstört: Die Polizei vermutet ein Verbrechen! (Symbolbild)  © Montage: 5vision Media/dpa, Jonas Walzberg/dpa

Die Explosion in Heusenstamm ereignete sich am frühen Samstagmorgen auf einem Parkplatz bei der Martinseestraße unweit des Sportplatzes, wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südosthessen gemeinsam mitteilten.

Nach ersten Ermittlungen wurde niemand verletzt. "An einer Zugmaschine entstand derweil hoher Sachschaden", ergänzte ein Sprecher.

Am Samstag fanden umfangreiche Maßnahmen zur Spurensicherung auf dem Parkplatz und an dem Lastwagen-Wrack statt. "Aufgrund der derzeitigen Spurenlage schließen die Staatsanwaltschaft und die Polizei einen technischen Defekt aus und ermitteln wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion", hieß es weiter.

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Die Hintergründe der Explosion in Heusenstamm sind noch völlig unklar, die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06980981234 bei der Kriminalpolizei melden.

Supermarkt in Limburg durch Explosion zerstört

Im westhessischen Limburg an der Lahn/Ahlbach wurde beinahe zeitgleich ein Supermarkt durch eine Detonation zerstört. (Symbolbild)
Im westhessischen Limburg an der Lahn/Ahlbach wurde beinahe zeitgleich ein Supermarkt durch eine Detonation zerstört. (Symbolbild)  © Alexander Wittke/dpa

Ebenfalls am frühen Samstagmorgen ereignete sich auch im westhessischen Limburg an der Lahn eine Detonation: Anwohner im Stadtteil Ahlbach wurden gegen 4 Uhr durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen, wie die Polizei berichtete.

Ein Einkaufsmarkt in der Straße "Im Mergel" wurde durch eine Explosion stark beschädigt. Auch in diesem Fall geht die Polizei von einer vorsätzlichen Tat aus.

Verletzt wurde niemand, der Sachschaden in Limburg-Ahlbach wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

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Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zu der Detonation in Limburg, die Beamten sind unter der Nummer 0643191400 erreichbar.

Titelfoto: Montage: 5vision Media/dpa, Jonas Walzberg/dpa

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