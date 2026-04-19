Explosionen in Supermarkt und auf Parkplatz: Polizei vermutet Verbrechen und sucht Zeugen

Heusenstamm/Limburg an der Lahn - Heftige Detonationen erschütterten Heusenstamm und Limburg an der Lahn, eine Sattelschlepper-Zugmaschine und ein Supermarkt wurden zerstört! Staatsanwaltschaft und Polizei gehen in beiden Fällen von Verbrechen aus, Zeugen sollen sich bitte melden.

Auf einem Parkplatz in Heusenstamm wurde ein Lastwagen durch eine Explosion zerstört: Die Polizei vermutet ein Verbrechen! (Symbolbild) © Montage: 5vision Media/dpa, Jonas Walzberg/dpa

Die Explosion in Heusenstamm ereignete sich am frühen Samstagmorgen auf einem Parkplatz bei der Martinseestraße unweit des Sportplatzes, wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südosthessen gemeinsam mitteilten.

Nach ersten Ermittlungen wurde niemand verletzt. "An einer Zugmaschine entstand derweil hoher Sachschaden", ergänzte ein Sprecher.

Am Samstag fanden umfangreiche Maßnahmen zur Spurensicherung auf dem Parkplatz und an dem Lastwagen-Wrack statt. "Aufgrund der derzeitigen Spurenlage schließen die Staatsanwaltschaft und die Polizei einen technischen Defekt aus und ermitteln wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion", hieß es weiter.

Die Hintergründe der Explosion in Heusenstamm sind noch völlig unklar, die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06980981234 bei der Kriminalpolizei melden.