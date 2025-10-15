Fahrer flüchtet vor Polizei: Bei der Kontrolle kommen einige Vergehen ans Licht
Zeithain (Landkreis Meißen) - Am Dienstagmittag hat sich die Polizei eine wilde Verfolgungsjagd im Zeithainer Ortsteil Röderau-Bobersen mit einem Smart geliefert. Der Fahrer konnte noch vor Ort festgenommen werden.
Gegen 12.20 Uhr fiel den Polizisten des Reviers Riesa ein Smart Four auf, den sie kontrollierten wollten.
Statt auf die Anhaltesignale zu reagieren, gab der Fahrer Gas und fuhr mit hoher Geschwindigkeit von der Teninger Straße über die Lichtenseer Straße zur S88 in Richtung Gohlis davon.
Von der S88 bog er nach links auf die Gohliser Straße nach Röderau ab, raste über den Dorfplatz auf die Promnitzer Straße.
Als der Mann auf die Alte Hauptstraße fuhr, verlor er die Kontrolle über den Wagen, fuhr auf ein Feld und überschlug sich dort.
Die Beamten konnten den 31-Jährigen, der bei dem Unfall keine Verletzungen erlitt, vor Ort festnehmen.
Polizei sucht Zeugen
Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Smart gestohlen worden war. Die angebrachten Kennzeichen waren ebenfalls geklaut. Zudem hatte der Fahrer keinen Führerschein und stand unter dem Einfluss von Amphetaminen.
Gegen den Deutschen wird nun unter anderem wegen des Diebstahls, wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.
Da der Mann während der Fluchtfahrt auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet hat, sucht die Polizei Zeugen.
Beobachter des Geschehens sowie geschädigte oder gefährdete Autofahrer mögen sich bitte bei der Polizeidirektion Dresden unter der Nummer 0351/4832233 melden.
Titelfoto: Bildmontage: Soeren Stache/dpa, Daniel Karmann/dpa