Fahrer flüchtet vor Polizei: Bei der Kontrolle kommen einige Vergehen ans Licht

Zeithain (Landkreis Meißen) - Am Dienstagmittag hat sich die Polizei eine wilde Verfolgungsjagd im Zeithainer Ortsteil Röderau-Bobersen mit einem Smart geliefert. Der Fahrer konnte noch vor Ort festgenommen werden.

Als Beamte den Smart-Fahrer kontrollieren wollten, flüchtete dieser. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Gegen 12.20 Uhr fiel den Polizisten des Reviers Riesa ein Smart Four auf, den sie kontrollierten wollten.

Statt auf die Anhaltesignale zu reagieren, gab der Fahrer Gas und fuhr mit hoher Geschwindigkeit von der Teninger Straße über die Lichtenseer Straße zur S88 in Richtung Gohlis davon.

Von der S88 bog er nach links auf die Gohliser Straße nach Röderau ab, raste über den Dorfplatz auf die Promnitzer Straße.

Als der Mann auf die Alte Hauptstraße fuhr, verlor er die Kontrolle über den Wagen, fuhr auf ein Feld und überschlug sich dort.

Die Beamten konnten den 31-Jährigen, der bei dem Unfall keine Verletzungen erlitt, vor Ort festnehmen.