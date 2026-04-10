Fast 18 Stunden zu lange am Steuer: Polizei-Kontrolle entlarvt Lkw-Fahrer

Leipheim - Auf der A8 bei Leipheim hat die Verkehrspolizei erneut einen Verstoß gegen die Lenk- und Ruhezeiten im Schwerverkehr aufgedeckt. Bei einer Kontrolle an der Rastanlage überprüften die Beamten einen Lkw und stellten beim 48-jährigen Fahrer mehrere Überschreitungen fest, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Ein Lkw-Fahrer fuhr 18 Stunden zu lange ohne Pause. (Symbolfoto) © Sebastian Kahnert/dpa

In einem konkreten Überwachungszeitraum habe der 48-Jährige die zulässige Lenkzeit um fast 18 Stunden überschritten.

Zudem sei die vorgeschriebene Ruhezeit um mehr als sechs Stunden unterschritten worden. Die Beamten ordneten bei ihm daraufhin eine Strafe im unteren vierstelligen Bereich an.

Auch das Transportunternehmen wurde zur Kasse gebeten und musste einen mittleren vierstelligen Betrag hinterlegen.

Erst am Vortag war ein ähnlicher Vorfall bei Leipheim auf der A8 bekanntgeworden. Die Polizei hatte einen 44-Jährigen gestoppt, der Auswertungen zufolge teils über 33 Stunden am Stück ohne ausreichende Pausen gefahren war.

