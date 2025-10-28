Flammen in Schwimmbad! Evakuierung mit 400 Personen, mehrere Verletzte
Bad Kötzting - In einer Badelandschaft im oberpfälzischen Landkreis Cham ist am Montag, kurz vor 17 Uhr, im Küchenbereich ein Feuer ausgebrochen.
Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten mit zahlreichen Kräften an.
"Es folgte die Räumung der Schwimmstätte, bei der rund 400 Personen betroffen waren", teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz am Dienstag mit.
"Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt."
Durch die Rauchentwicklung erlitten sechs Menschen leichte Verletzungen. Die Kripo Regensburg begutachtet den Brandort im Laufe des Dienstags.
Zur genauen Ursache des Feuers machten die Beamten bislang noch keine Angaben. Das Bad bleibt aufgrund des Vorfalles bis auf Weiteres geschlossen.
