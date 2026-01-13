Flucht nach Klinikbesuch in Ravensburg: Häftling immer noch auf freiem Fuß

Ein Gefangener flüchtete am Freitag zu Fuß nach einem Krankenhausbesuch in Ravensburg. Die Polizei sucht ihn auch mit einem Hubschrauber.

Von Oliver Schmale, Stefanie Järkel

Ravensburg - Der bei einem Klinikbesuch in Ravensburg entflohene Häftling ist weiterhin auf der Flucht.

Die Fahndung nach dem Flüchtigen läuft. (Symbolfoto)  © Jens Büttner/dpa

Der 39-Jährige war am Freitag im Zuge einer Krankenhaus-Behandlung zu Fuß geflohen. Angaben dazu, wo sich der Mann aufhalten könnte und wie ihm die Flucht gelingen konnte, machte die Polizei zunächst nicht. Der Mann gilt demnach nicht als gewalttätig.

Nach dpa-Informationen entkam der Mann seinen Bewachern auf dem Rückweg aus der Klinik zum Gefangenentransporter. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der gleichfalls ein Hubschrauber im Einsatz war, blieb zunächst erfolglos.

Der Geflüchtete sei bislang hauptsächlich wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten.

Im Allgemeinen sind damit Straftaten gegen fremdes Eigentum wie beispielsweise Diebstahl gemeint. Dafür und auch wegen Sachbeschädigung sei der Mann verurteilt worden, hieß es in informierten Kreisen weiter.

Wo sich der 39-Jährige aufhält, ist derzeit unbekannt.  © Bildmontage: Polizeipräsidium Ravensburg

Hinweise zum Aufenthaltsort oder zum Fluchtweg nimmt das Polizeipräsidium Ravensburg unter der Rufnummer 0751/803-0 entgegen.

Titelfoto: Bildmontage: Jens Büttner/dpa, Polizeipräsidium Ravensburg

