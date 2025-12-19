Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt, Verursacher flüchtet: Polizei sucht Zeugen

Osterwieck - Die Polizei sucht nach Zeugen, nachdem bereits am 12. Dezember eine 87-Jährige bei einem Unfall in Osterwieck ( Harz ) schwer verletzt wurde.

In diesem Bereich soll sich der Unfall zugetragen haben. © Polizeirevier Harz

Ersten Ermittlungen des Polizeireviers Harz zufolge befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer gegen 10 Uhr die Straße "Am Markt" in Richtung Schützenstraße.

Im Bereich des dortigen Marktplatzes befindet sich derzeit eine Baustelle, an der der Fahrer plötzlich etwa fünf Meter zurücksetzte.

Bei dem Manöver übersah der Fahrer jedoch eine 86-jährige Fußgängerin, die zu dem Zeitpunkt die Straße überquerte, erklärte die Polizei.

Es kam zur Kollision, durch welche die 87-Jährige stürzte und schwer verletzt wurde.

Diese gab gegenüber den Beamten an, dass der Unfallverursacher nach dem Unfall ausgestiegen war, die Verletzte bemerkte und anschließend unerlaubt den Unfallort verließ.

Der Fahrer und sein Fahrzeug werden wie folgt beschrieben:

schwarzes Auto

männlich

etwa 50 Jahre alt

schwarze Haare

etwa 1,75 Meter groß

Gegen den Unfallverursacher wurden Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.