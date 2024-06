Getötete Jugendliche (†15) am Wormser Rheinufer: Waren Eltern die Täter?

Nach dem Fund der Leiche einer 15 Jahre alten Jugendlichen am Rheinufer in Worms wurden die Eltern der Toten unter Tatverdacht festgenommen.

Von Marc Thomé

Worms - Bei der am Abend des gestrigen Montags am Rheinufer in Worms (Rheinland-Pfalz) entdeckten Leiche handelt es sich laut Polizei um eine 15-jährige Jugendliche.

Einsatzkräfte der Polizei entdeckten die Leiche der 15-Jährigen am frühen Montagabend am Rheinufer im Wormser Stadtteil Rheindürkheim. © Mirco Metzler/Die Knipser Die zuständige Kripo in Mainz ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Hauptverdächtige sind der 39-jährige Vater und die 34 Jahre alte Mutter der Toten, die sich zurzeit in Polizeigewahrsam befinden. Alle drei Personen sind afghanische Staatsangehörige. Wie ein Sprecher der Polizei am heutigen Dienstag sagte, hatte die Mutter der 15-Jährigen am Montagmorgen bei der Polizeiinspektion Pirmasens angerufen und gesagt, dass sie vermute, ihre Tochter sei getötet worden. Die Tat habe bereits am Abend des vergangenen Samstags am Rheinufer in Worms stattgefunden. Polizeimeldungen Bauer tötet wiederholt mehrere Rehkitze beim Mähen Daraufhin begann die Polizei mit der Suche und die Einsatzkräfte entdeckten die Leiche der Jugendlichen schließlich gegen 18 Uhr am Rheinufer im Wormser Stadtteil Rheindürkheim. Zurzeit untersucht die Spurensicherung den Fundort der Leiche und die Wohnungen der Tatverdächtigen sowie das Auto des Vaters, das in Pirmasens sichergestellt und nach Mainz transportiert wurde.

Polizei sucht Zeugen, die sich Samstagabend am Wormser Rheinufer aufgehalten haben