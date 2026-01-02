Getränkedose umgekippt: Zwei Frauen schlagen und treten auf Mann ein, bis er um Hilfe ruft

München - Am Donnerstag ist ein 32-jähriger Chinese von zwei Frauen attackiert und verletzt worden. Auslöser war eine umgekippte Getränkedose.

Die beiden Frauen wurden nach Abschluss aller strafprozessualen Maßnahmen wieder entlassen. © Bundespolizeidirektion München

Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall gegen 13.40 Uhr im Sperrengeschoss des Münchner Hauptbahnhofs.

Die beiden Ungarinnen im Alter von 32 und 45 Jahren hätten sich im Bereich des Treppenabgangs zur S-Bahn aufgehalten.

"Nach bisherigen Erkenntnissen stieß eine der beiden Frauen versehentlich gegen eine auf dem Geländer abgestellte Getränkedose", teilte die Bundespolizeidirektion München mit.

Und genau damit begann der ganze Zoff: "Diese fiel den Treppenabgang hinunter und traf den Geschädigten, der sich auf der Rolltreppe befand, am Kopf. Der Inhalt der Dose verteilte sich auf der Kleidung des Mannes."

Der aus nachvollziehbaren Gründen spätestens jetzt schlecht gelaunte Mann ging daraufhin zu den beiden Frauen, um diese zur Rede zu stellen – und laut Polizei auch, um eine Entschuldigung einzufordern.