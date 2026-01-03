Glätte in der Nacht: Lastwagen kippt plötzlich auf der A9 um

Am Freitagabend geriet ein Lastwagen auf der A9 bei Lützen durch Glatteis ins Schleudern und kippte zur Seite.

Von Tamina Porada

Lützen - Ein Sturmtief sorgte in Sachsen und Sachsen-Anhalt in der Nacht zu Samstag unter anderem für glatte Straßen. Das wurde auch einem Lastwagen zum Verhängnis.

Ein Teil des Lastwagens kippte.  © 7aktuell.de

Das Fahrzeug fuhr am Freitagabend gegen 22.30 Uhr auf der A9 in Fahrtrichtung München, teilte die Polizeiinspektion Halle (Saale) mit.

Der Lkw fuhr auf dem rechten der drei Fahrstreifen und musste verkehrsbedingt bremsen.

Dabei kam es zum Unglück.

Das Fahrzeuggespann geriet durch die glatte Straße ins Schleudern, kollidierte mit der Mittelschutzplanke und anschließend mit der rechten Schutzplanke.

Am Abend fiel Schnee und die sinkenden Temperaturen sorgten für glatte Straßen. Nach dem Unfall entstand ein Stau.  © 7aktuell.de

Schlussendlich kam der Laster quer zur Fahrbahn zum Stehen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Bilder zeigen, dass sich ein Stau bildete, während der Lastwagen geborgen wurde.

Titelfoto: Bildmontage: 7aktuell.de

