Grausiger Fund in Wohngebiet: Säckeweise Schlachtabfälle illegal entsorgt

Bernburg/Aschersleben - In Aschersleben ( Salzlandkreis ) wurden am Mittwoch mehrere mit Schlachtabfällen gefüllte Säcke gefunden. Das Ordnungsamt ist im Einsatz.

Im Dezember gab es einen ähnlichen Vorfall in Stendal. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Wie der Salzlandkreis berichtet, haben aufmerksame Anwohner die illegale Entsorgung im Bereich des nördlichen Stadtrand-Wohngebietes entdeckt und umgehend das Veterinäramt informiert.

Schlachtungen, auch im privaten Rahmen, die Verarbeitung bis hin zur Entsorgung der tierischen Nebenprodukte, insbesondere der Schlachtabfälle, unterliegen in Deutschland strikten Regeln, so der Landkreis weiter.

Bei den tierischen Abfällen soll es sich womöglich um die von Schafen handeln. Diese befanden sich in Mülltonnen eines Sammelplatzes.

Dies ist nicht der erste Fund dieser Art. Bereits im Dezember wurden auf einem Gehweg in Stendal mehrere Schafsköpfe gefunden.