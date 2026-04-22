Haus explodiert, Leiche gefunden: Ermittler stehen vor Rätsel

Frontenhausen - Nach der Explosionen in einem Wohnhaus in Niederbayern mit einem Toten sind auch zwei Tage danach entscheidende Fragen offen.

Von dem Haus in Frontenhausen sind nur noch Schutt und Asche übrig. © Armin Weigel/dpa

Nach Angaben der Polizei ist nach einer Begehung des Unglücksortes noch immer unklar, warum das Haus in Frontenhausen (Landkreis Dingolfing-Landau), das über keinen Gasanschluss verfügte, in die Luft flog.

Unklar ist auch, wie hoch die Schadenssumme ist. Neben dem Haus, das nach der Explosion ausbrannte, wurden auch ein Nachbarhaus, ein Auto sowie ein Löschfahrzeug der Feuerwehr durch umherfliegende Teile und die enorme Hitze beschädigt, wie die Polizei mitteilte.

Außerdem sei die Identität des in dem Haus gefundenen Toten noch nicht abschließend geklärt.

Das Gebäude war am Montag durch mehrere Explosionen und das Feuer völlig zerstört worden.