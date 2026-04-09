Hund am Hauptbahnhof misshandelt: Polizei greift ein und nimmt Mann fest

Essen - Schockierende Szenen am Essener Hauptbahnhof ( NRW ): Ein Mann ging brutal auf seinen eigenen Hund los. Die Bundespolizei musste einschreiten.

Die Tierquälerei ereignete sich auf einem Bahnsteig am Essener Hauptbahnhof. (Archivfoto) © Roland Weihrauch/dpa

Laut Polizei beobachteten Einsatzkräfte am Mittwochabend gegen 19.45 Uhr die Situation über die Videoüberwachung. Auf einem der Bahnsteige fiel ihnen ein 49-Jähriger auf, der völlig außer Kontrolle wirkte.

Der Mann warf einfach seinen Koffer die Treppe hinunter, während sein Hund unangeleint durch den Bahnhof lief. Kurz darauf eskalierte die Lage: Er packte das Tier an den Vorderbeinen, hob es hoch und ließ es plötzlich fallen.

Mit seiner Faust soll der 49-Jährige anschließend dem völlig eingeschüchterten Hund in die Seite geschlagen haben. Danach riss er ihm gewaltsam das Maul auf.

Die Polizei reagierte sofort und war schnell vor Ort. Doch statt Einsicht zu zeigen, reagierte der Mann aggressiv.

Ein Blick in seine Geldbörse verriet mehr: Denn als er diese versuchte zu öffnen, fiel ein Päckchen mit Drogen heraus. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten außerdem ein Messer.