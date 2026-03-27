In Schlangenlinien unterwegs: Sächsische Polizei zieht mehrere betrunkene Senioren aus dem Verkehr
Zwickau - Die Zwickauer Polizei hat in den vergangenen Tagen gleich zwei alkoholisierte Senioren aus dem Verkehr gezogen.
Am Donnerstagabend war eine 81-Jährige mit ihrem Ford im Ortsteil Weißenborn unterwegs. Zeugen bemerkten ihre unsichere Fahrweise und riefen die Polizei. Die Rentnerin hatte schon zwei geparkte Fahrzeuge (einen Seat und einen Skoda) gerammt und war in eine Hecke und einen Gartenzaun gefahren, bevor sie in unbekannte Richtung davonfuhr.
Polizisten konnten die betagte Dame wenig später in ihrem Ford auf dem Kuhbergweg feststellen.
"Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,04 Promille", so ein Polizeisprecher.
Sie musste mit zur Blutentnahme. Ihren Führerschein gab die 81-Jährige freiwillig ab. Während ihrer Fahrt hinterließ sie einen Schaden von rund 5500 Euro.
Bereits am Mittwochnachmittag war ein 71-Jähriger, mit deutlich mehr Alkohol im Blut, der Polizei aufgefallen. Er war im Ortsteil Brand mit sehr riskanter Fahrweise unterwegs und fuhr mit seinem Mitsubishi Outlander unter anderem in ausgeprägten Schlangenlinien und der Lichtentanner und der Friedrich-List-Straße.
"Einen Zusammenstoß mit anderen Verkehrsteilnehmern konnte er gerade so vermeiden. Als der 71-Jährige schließlich mit seinem Fahrzeug an der Roseggerstraße hielt, hinderten ihn Zeugen an der Weiterfahrt", berichtet die Polizei.
Polizei sucht Zeugen
Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,66 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und der Rentner musste mit ins Krankenhaus.
Die beiden angetrunkenen Senioren müssen sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Trunkenheit im Verkehr. Die 81-Jährige noch zusätzlich wegen Unfallflucht.
In beiden Fällen werden Zeugen gesucht, denen die riskante Fahrweise der beiden Deutschen aufgefallen ist oder die durch sie gefährdet wurden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03765/500 entgegen.
Titelfoto: 123rf/Monika Gruczewicz