In Schlangenlinien unterwegs: Sächsische Polizei zieht mehrere betrunkene Senioren aus dem Verkehr

Zwickau - Die Zwickauer Polizei hat in den vergangenen Tagen gleich zwei alkoholisierte Senioren aus dem Verkehr gezogen.

Am Donnerstag ergab bei einer 81-Jährigen ein Alkoholtest mehr als 1 Promille. Einen Tag zuvor war schon ein Rentner (71) mit 2,66 Promille erwischt worden. (Symbolbild) © 123rf/Monika Gruczewicz

Am Donnerstagabend war eine 81-Jährige mit ihrem Ford im Ortsteil Weißenborn unterwegs. Zeugen bemerkten ihre unsichere Fahrweise und riefen die Polizei. Die Rentnerin hatte schon zwei geparkte Fahrzeuge (einen Seat und einen Skoda) gerammt und war in eine Hecke und einen Gartenzaun gefahren, bevor sie in unbekannte Richtung davonfuhr.

Polizisten konnten die betagte Dame wenig später in ihrem Ford auf dem Kuhbergweg feststellen.

"Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,04 Promille", so ein Polizeisprecher.

Sie musste mit zur Blutentnahme. Ihren Führerschein gab die 81-Jährige freiwillig ab. Während ihrer Fahrt hinterließ sie einen Schaden von rund 5500 Euro.

Bereits am Mittwochnachmittag war ein 71-Jähriger, mit deutlich mehr Alkohol im Blut, der Polizei aufgefallen. Er war im Ortsteil Brand mit sehr riskanter Fahrweise unterwegs und fuhr mit seinem Mitsubishi Outlander unter anderem in ausgeprägten Schlangenlinien und der Lichtentanner und der Friedrich-List-Straße.

"Einen Zusammenstoß mit anderen Verkehrsteilnehmern konnte er gerade so vermeiden. Als der 71-Jährige schließlich mit seinem Fahrzeug an der Roseggerstraße hielt, hinderten ihn Zeugen an der Weiterfahrt", berichtet die Polizei.