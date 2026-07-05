Junger Mann wird mit Messern bedroht und rettet sich mit Sprung in die Saale

Halle (Saale) - Schon wieder musste die Polizei zur Peißnitzinsel in Halle ausrücken: Am Samstagabend wurde ein 21-Jähriger dort von einer Gruppe bedroht. Um sich zu retten, sprang er kurzerhand in die Saale.

Die Polizei war auf der Peißnitzinsel im Einsatz, nachdem ein 21-Jähriger von einer Gruppe bedroht wurde. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Es war gegen 22.20 Uhr, als sich der junge Mann mit einigen Personen auf der Peißnitz unterhielt. Laut Polizei sei im Verlauf eine weitere Gruppe dazugekommen.

Der 21-Jährige wurde von den Unbekannten angesprochen, aber dann sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen. Worum es ging, ist nicht bekannt.

Weil einzelne Personen aus der Gruppe schließlich Messer hervorholten, trat der Geschädigte die Flucht an. Diese führte ihn direkt in die Saale, in die er von sich aus hineinsprang, um sich in Sicherheit zu bringen.

"Um Hilfe rufend, schwamm er an das andere Ufer", so ein Polizeisprecher. Indes flüchteten die Unbekannten.

Der 21-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Die Polizei war zusammen mit dem Rettungsdienst und dem Ordnungsamt vor Ort im Einsatz.