19.12.2023 16:08 Kleiner Spitz reißt Rentner vom Fahrrad und beißt weiter zu

Bei einer Hundeattacke in Köthen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt) ist am Montag ein 71-jähriger Mann verletzt worden.

Von Nico Zeißler

Köthen - Bei einer Hundeattacke in Köthen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt) ist am Montag ein 71-jähriger Mann verletzt worden. Solch ein Spitz hat einen Fahrradfahrer (71) in Köthen attackiert. (Symbolbild) © 123RF/sergeytikhomirov Der Rentner war laut aktuellen Polizeiangaben gegen 12 Uhr auf seinem Fahrrad auf einem Feldweg zwischen der Merziener Straße und dem Ortsteil Porst unterwegs. Als er einen nicht angeleinten Spitz bemerkte, hielt er an und wurde von dem kleinen Hund unvermittelt ins Bein gebissen. "Dadurch stürzte der Mann vom Rad und das Tier attackierte ihn erneut", sagte Polizeisprecherin Astrid Kuchta. Der Hundehalter (39) ging daraufhin dazwischen und zog seinen Spitz vom Radfahrer weg. Kuchta: "Der 71-Jährige trug Verletzungen an den Extremitäten davon und musste sich in ambulante medizinische Behandlung begeben."

