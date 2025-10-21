Kripo ermittelt: Mann spricht Mädchen (8) an und lockt mit Süßigkeiten

Gelnhausen - Auf dem Schulweg wurde eine Achtjährige von einem fremden Mann angesprochen, doch das Mädchen reagierte genau richtig.

Die Polizei ist alarmiert: In Gelnhausen-Höchst wurde am Montag ein Mädchen (8) von einem unbekannten Mann aus einem Auto heraus angesprochen. (Symbolfoto) © Montage: Markus Klümper/dpa, Monika Skolimowska/dpa

Der Vorfall ereignete sich am Montagmorgen im südosthessischen Gelnhausen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Die Achtjährige war gegen 8.30 Uhr im Stadtteil Höchst allein und zu Fuß in Richtung Schule unterwegs, "als sie ein fremder Mann aus einem Auto heraus mehrfach ansprach und ihr Süßigkeiten anbot", wie ein Sprecher erklärte.

Sie jedoch richtig reagiert, indem sie das Angebot laut verneinte, weiterlief und den Vorfall anschließend in der Schule mitteilte.

Die Ermittler nähmen den Vorfall sehr ernst. Die Kriminalpolizei suche nun nach dem Unbekannten.

Zu dem Mann liegt diese Beschreibung vor:



etwa 60 Jahre alt

kurze, graue Haare

Stoppelbart

schwarzer Pullover.

Über das Auto ist bekannt, dass es sich um ein älteres, grau gefärbtes Model handelt, die Karosserie weist mehrere Kratzer und Dellen auf. Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06181100123 bei der Polizei melden.