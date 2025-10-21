Kripo ermittelt: Mann spricht Mädchen (8) an und lockt mit Süßigkeiten

In Gelnhausen-Höchst wurde am Montag ein achtjähriges Mädchen auf dem Schulweg von einem fremden Mann aus einem Auto heraus angesprochen, die Kripo ermittelt!

Von Florian Gürtler

Gelnhausen - Auf dem Schulweg wurde eine Achtjährige von einem fremden Mann angesprochen, doch das Mädchen reagierte genau richtig.

Die Polizei ist alarmiert: In Gelnhausen-Höchst wurde am Montag ein Mädchen (8) von einem unbekannten Mann aus einem Auto heraus angesprochen. (Symbolfoto)
Die Polizei ist alarmiert: In Gelnhausen-Höchst wurde am Montag ein Mädchen (8) von einem unbekannten Mann aus einem Auto heraus angesprochen. (Symbolfoto)  © Montage: Markus Klümper/dpa, Monika Skolimowska/dpa

Der Vorfall ereignete sich am Montagmorgen im südosthessischen Gelnhausen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Die Achtjährige war gegen 8.30 Uhr im Stadtteil Höchst allein und zu Fuß in Richtung Schule unterwegs, "als sie ein fremder Mann aus einem Auto heraus mehrfach ansprach und ihr Süßigkeiten anbot", wie ein Sprecher erklärte.

Sie jedoch richtig reagiert, indem sie das Angebot laut verneinte, weiterlief und den Vorfall anschließend in der Schule mitteilte.

33-Jähriger tötet Jugendlichen bei Streit an Supermarktkasse
Polizeimeldungen 33-Jähriger tötet Jugendlichen bei Streit an Supermarktkasse

Die Ermittler nähmen den Vorfall sehr ernst. Die Kriminalpolizei suche nun nach dem Unbekannten.

Zu dem Mann liegt diese Beschreibung vor:

  • etwa 60 Jahre alt
  • kurze, graue Haare
  • Stoppelbart
  • schwarzer Pullover.

Über das Auto ist bekannt, dass es sich um ein älteres, grau gefärbtes Model handelt, die Karosserie weist mehrere Kratzer und Dellen auf. Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06181100123 bei der Polizei melden.

Polizeisprecher: Vorfall in Gelnhausen muss "nicht zwangsläufig eine Gefahr bedeuten"

Die Polizei empfiehlt allen Eltern, ihre Kinder auf die Ansprache von Fremden vorzubereiten und dafür klare Regeln aufzustellen. (Symbolfoto)
Die Polizei empfiehlt allen Eltern, ihre Kinder auf die Ansprache von Fremden vorzubereiten und dafür klare Regeln aufzustellen. (Symbolfoto)  © Montage: Arne Dedert/dpa, Boris Roessler/dpa

Derartige Vorfälle würden bei vielen Eltern verständlicherweise große Sorgen auslösen, doch der konkrete Fall in Gelnhausen müsse "nicht zwangsläufig eine Gefahr bedeuten", so die Polizei.

"Dennoch ist es wichtig, wachsam zu sein und Kinder gut auf die Ansprache von Fremden vorzubereiten. Mit klaren Regeln und dem richtigen Verhalten können Kinder sicher mit solchen Situationen umgehen", unterstrich der Polizeisprecher.

Alle nun besorgten Eltern könnten sich eventuell dadurch beruhigen, dass sie ihre Kinder in den nächsten Tagen auf dem Schulweg begleiten.

Mitten in der Nacht: Bewaffneter Überfall auf Reisebus an A93
Polizeimeldungen Mitten in der Nacht: Bewaffneter Überfall auf Reisebus an A93

"Im Sinne der Selbstständigkeit der Kinder sollte dies jedoch nur eine vorübergehende Maßnahme sein", hieß es abschließend.

Titelfoto: Montage: Markus Klümper/dpa, Monika Skolimowska/dpa

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: