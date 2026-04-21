Kuriose Wendung: Doch kein blutiger Überfall an der Saalach?

Bad Reichenhall - Bei den Ermittlungen zu einem blutigen Überfall auf einen 26-Jährigen Ende Januar 2026 ergab sich eine überraschende Wendung: Offenbar hat sich der junge Mann das Ganze ausgedacht.

Ermittlungen der Polizei führten zum Opfer (26) des Überfalls zurück. (Symbolfoto) © Bodo Marks/dpa

Passanten hatten den Mann am Morgen des 31. Januar schwer verletzt in der Nähe der Saalach in Bad Reichenhall aufgefunden. Er gab an, in den Pidinger Auen von zwei Männern angegriffen und verletzt worden zu sein.

Der 26-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei fahndete derweil mit einem Großaufgebot nach den mutmaßlichen Täter - bislang ohne Erfolg.

Im Zuge der Ermittlungen hätten sich nun "deutliche Hinweise" darauf ergeben, dass die Tat so nicht stattgefunden habe, erklärte die Polizei am Dienstag.

"Es ergab sich der Verdacht, dass der 26-Jährige den Vorfall vorgetäuscht und sich die Verletzungen selbst zugefügt haben könnte", wurde mitgeteilt.