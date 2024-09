Langfinger-Bande? Ganzer Landkreis von Einbrechern geplagt

Biederitz - Über die vergangene Woche und am Wochenende waren Einbrecher im Jerichower Land überdurchschnittlich tüchtig. Besonders die Ortschaften Burg und Biederitz waren betroffen.

Im Jerichower Land ist die Polizei Einbrechern auf der Spur. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

In gleich zwei Fällen nutzten Langfinger in Biederitz aus, dass die Hausbewohner im Urlaub waren. In der Herrenkrugstraße waren sie zwischen dem 16. und 20. September eingestiegen und klauten Gebrauchsgegenstände wie Fernseher, Lampe, Geschirr und Besteck.

Im Naturfreundeweg klauten die Diebe im Zeitraum vom 9. und 21. September Bargeld aus einem Wohnhaus und einen geparkten Skoda.

Sie hatten ein angekipptes Kellerfenster als Einstiegsmöglichkeit genutzt, teilte das Polizeirevier Jerichower Land am Wochenende mit.

Doch damit nicht genug: Am gestrigen Samstag wurde im Pietzpuhler Weg in Burg bei Magdeburg eine Gartenlaube aufgeknackt und ein Akkurasenmäher inklusive Zubehör mitgenommen.