Leiche bei Weitefeld gefunden: Ist es der Dreifachmörder aus dem Westerwald?

Weitefeld - In der Nähe von Weitefeld im Westerwald ist eine Leiche gefunden worden.

Drei Menschen wurden in Weitefeld im Westerwald im April tot aufgefunden worden. (Archivbild) © Thomas Frey/dpa

Mit Hinblick auf mögliche Zusammenhänge mit dem mutmaßlichen Dreifachmord im April werde "mit Hochdruck" an einer Identifizierung der Leiche gearbeitet, teilte die Polizei Koblenz mit.

Eine dreiköpfige Familie - ein Ehepaar und sein 16 Jahre alter Sohn - waren Anfang April in Weitefeld mit Schüssen und Stichen getötet worden.

Der Täter ist noch nicht gefasst. Verdächtig ist ein 61-Jähriger, der in einem Nachbarort wohnte. Die Gründe für die Tat seien weiterhin unklar, hieß es zuletzt.

Im Juli hatte die Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass nach wie vor unklar sei, ob der Tatverdächtige noch lebe - und, falls er noch lebe, wo er sich aufhalte.