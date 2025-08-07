Leiche bei Weitefeld gefunden: Ist es der Dreifachmörder aus dem Westerwald?
Von Sophia-Caroline Kosel
Weitefeld - In der Nähe von Weitefeld im Westerwald ist eine Leiche gefunden worden.
Alles in Kürze
- Leiche in Weitefeld gefunden
- Verdacht auf Zusammenhang mit Dreifachmord
- Tatverdächtiger ist ein 61-Jähriger
- Gründe für die Tat sind unklar
- Polizei arbeitet an Identifizierung der Leiche
Mit Hinblick auf mögliche Zusammenhänge mit dem mutmaßlichen Dreifachmord im April werde "mit Hochdruck" an einer Identifizierung der Leiche gearbeitet, teilte die Polizei Koblenz mit.
Eine dreiköpfige Familie - ein Ehepaar und sein 16 Jahre alter Sohn - waren Anfang April in Weitefeld mit Schüssen und Stichen getötet worden.
Der Täter ist noch nicht gefasst. Verdächtig ist ein 61-Jähriger, der in einem Nachbarort wohnte. Die Gründe für die Tat seien weiterhin unklar, hieß es zuletzt.
Im Juli hatte die Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass nach wie vor unklar sei, ob der Tatverdächtige noch lebe - und, falls er noch lebe, wo er sich aufhalte.
Informationen zum Fundort, Geschlecht sowie zu den Umständen wollte die Polizei noch nicht geben.
Staatsanwaltschaft und Polizei würden die Öffentlichkeit bei einer neuen Erkenntnislage umgehend informieren.
Titelfoto: Thomas Frey/dpa