Leipzig-Connewitz: Graffiti-Sprayer sprühen Bahnfahrer Farbe mitten ins Gesicht
Leipzig - Zwei Sprayer wurden am Samstagabend dabei erwischt, wie sie gerade eine Straßenbahn in Leipzig-Connewitz beschmierten. Dabei sprühten sie auch dem Fahrer ins Gesicht.
Zeugen hatten beobachtet, wie zwei Personen auf einer Länge von mehreren Metern am Samstagabend gegen 18.15 Uhr eine Straßenbahn der Linie 9 mit grüner und weißer Farbe gesprühten.
Die Bahn stand gerade an der Wendeschleife Klemmstraße. Das teilte Polizeisprecher Chris Graupner am Sonntag mit.
Der 41-jährige Fahrer wurde ebenfalls mit Farbe besprüht. Er benötigte aber glücklicherweise keine ärztliche Behandlung.
Einsatzkräfte des Polizeireviers Leipzig-Südost nahmen die Verfolgung auf und stellten die zwei jungen Erwachsenen (19 und 23 Jahre alt) kurze Zeit später am Wiedebachplatz.
Ihre Daten wurden aufgenommen und gegen sie wird nun wegen Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Wie hoch der Sachschaden an der Straßenbahn ist, wurde noch nicht beziffert.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa