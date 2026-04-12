Leipzig-Connewitz: Graffiti-Sprayer sprühen Bahnfahrer Farbe mitten ins Gesicht

Leipzig - Zwei Sprayer wurden am Samstagabend dabei erwischt, wie sie gerade eine Straßenbahn in Leipzig-Connewitz beschmierten. Dabei sprühten sie auch dem Fahrer ins Gesicht.

Die Bahn stand gerade an einer Wendeschleife. © Hendrik Schmidt/dpa

Zeugen hatten beobachtet, wie zwei Personen auf einer Länge von mehreren Metern am Samstagabend gegen 18.15 Uhr eine Straßenbahn der Linie 9 mit grüner und weißer Farbe gesprühten.

Die Bahn stand gerade an der Wendeschleife Klemmstraße. Das teilte Polizeisprecher Chris Graupner am Sonntag mit.

Der 41-jährige Fahrer wurde ebenfalls mit Farbe besprüht. Er benötigte aber glücklicherweise keine ärztliche Behandlung.

Einsatzkräfte des Polizeireviers Leipzig-Südost nahmen die Verfolgung auf und stellten die zwei jungen Erwachsenen (19 und 23 Jahre alt) kurze Zeit später am Wiedebachplatz.