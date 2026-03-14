Linienbus geklaut, um Freundin zur Schule zu bringen: So jung ist der Täter

Wiesbaden - Plötzlich war ein Omnibus weg! Als die Polizei eingeschaltet wurde, hatten die Beamten schnell Erfolg, doch sie staunten nicht schlecht, als sahen, wer am Steuer des geklauten Busses saß.

Eine Polizeistreife stoppte den gestohlenen Bus bei Karlsruhe: Der Wagen war offenbar unfallfrei von Wiesbaden bis dorthin gefahren worden. (Symbolbild) © Montage: Carmen Jaspersen/dpa, Boris Roessler/dpa

Der Linienbus verschwand am frühen Freitagmorgen von einem Betriebsgelände im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel, wie das Polizeipräsidium Westhessen mitteilte.

Als Mitarbeiter des Unternehmens "ESWE Verkehrsgesellschaft" gegen 6 Uhr das Fehlen des vollgetankten Busses bemerkten, gingen sie zunächst davon aus, dass ein Busfahrer mit einem falschen Wagen unterwegs sei.

Um die Mittagszeit wurde dann allerdings klar, dass der Linienbus gestohlen worden war.

Die nun erst informierte Polizei konnte den verschwundenen Omnibus schnell bei Karlsruhe lokalisieren. Eine Streifenwagenbesatzung stoppte den Wagen - und erlebte eine Überraschung.

"Fahrzeugführer war ein 15-jähriger Mainzer, der mit dem Bus kurz zuvor in der Nähe des Kontrollortes seine 14-jährige Freundin eingesammelt hatte, um sie zur Schule zu bringen", erklärte ein Sprecher.