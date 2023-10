Mädchen (†3) im Kanal versenkt: Polizei sucht mit Boot nach Bollerwagen

Eine Kerze steht vor dem Wohnhaus der Familie in Dinslaken. © Christoph Reichwein/dpa

Der Vater des Kindes hatte vor zwei Wochen auf einer Polizeiwache angegeben, die Leiche seiner Tochter mit Gewichten beschwert und in Oberhausen im Rhein-Herne-Kanal versenkt zu haben.

Der Leichnam war bereits geborgen worden. Am Donnerstag wurde nun an der Stelle mit dem Sonarboot nach einem Bollerwagen gesucht, mit dem das getötete Kind mutmaßlich bis an den Kanal transportiert worden war, wie ein Polizeisprecher am Freitag berichtete.

Die Eltern der Dreijährigen stehen unter Mordverdacht. Beide sollen das Kind schwer misshandelt und am Ende getötet haben. Beide Eltern befinden sich in Untersuchungshaft.

Sie hätten sich auch weiterhin nicht zum Tatvorwurf geäußert, schilderte der Polizeisprecher.