Mann (†37) verliert Gleichgewicht und stürzt in Steinbruch-See

Nach dem Sturz in den See des Steinbruchs Hohenthurm starb ein 37-Jähriger. (Symbolbild) © 123RF/activman30

Er war am Samstagnachmittag am Steinbruch Hohenthurm in Landsberg (Saalekreis in Sachsen-Anhalt) unterwegs gewesen. Dort verlor er nach derzeitigem Ermittlungsstand das Gleichgewicht.

Kurz vor 17 Uhr meldeten zwei Zeugen per Notruf, dass im Wasser eine Person treibe. Zuvor waren ihre Versuche, den Mann aus dem Wasser zu bergen, fehlgeschlagen.

"Mithilfe der Feuerwehr wurde der Mann geborgen und nach intensiven Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus nach Halle gebracht", so Polizeisprecherin Ulrike Diener.

Die zunächst guten Nachrichten rissen aber am Sonntagmorgen ab, denn der 37-Jährige verstarb.