Mann bedroht Schüler in City-Bahn: Knast

Burgstädt/Chemnitz - Diese Drohaktion hatte ernste Konsequenzen! Ein Mann (26) bedrohte am Donnerstagmittag mehrere Schüler in der City-Bahn. Der Grund: Er wollte einen Sitzplatz. Eine Frau ging heldenhaft dazwischen, später knöpfte sich die Polizei den Aggro-Mann am Chemnitzer Hauptbahnhof vor. Der 26-Jährige landete im Knast.

Nach einer Drohaktion in der City-Bahn-Linie C13 landete ein Mann (26) im Knast. (Archivfoto) © Kristin Schmidt

Laut Bundespolizei geschah der Vorfall gegen 13.25 Uhr zwischen Burgstädt (Landkreis Mittelsachsen) und Chemnitz. Ein 26-jähriger Deutscher hatte in der Linie C13 (Aue - Chemnitz - Burgstädt) mehrere Schüler bedroht, weil er einen Sitzplatz haben wollte.

Heldenhaft: "Eine 34-jährige Frau, welche die Situation erkannte, griff beherzt ein und beschützte die Schüler, indem sie den Mann beruhigte und damit Schlimmeres verhindern konnte", so die Bundespolizei.

Die Beamten wurden informiert und warteten am Chemnitzer Hauptbahnhof auf den eintreffenden Zug. Die Schüler waren nicht mehr in der Bahn, dafür der Aggro-Mann und die 34-jährige Zeugin.

Der Mann wurde einer Kontrolle unterzogen, die Frau musste den Sachverhalt genau wiedergeben.

"Die fahndungsmäßige Überprüfung des Tatverdächtigen ergab, dass dieser strenge Bewährungsauflagen zu befolgen hat, da er bereits wegen verschiedener Delikte, unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, verurteilt wurde", teilt die Bundespolizei mit.