Mann in Sozialwohnung getötet: 19-Jähriger festgenommen

Nürnberg - Nach dem Fund einer Leiche in einer Nürnberger Sozialwohnung wurde ein Tatverdächtiger festgenommen.

In der Pirckheimer Straße wurde eine Leiche gefunden. © NEWS5 / Lars Haubner

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde noch am Samstagnachmittag ein dringend Tatverdächtiger festgenommen.

Ein Nachbar hatte sich gegen 11 Uhr bei der Polizei gemeldet, weil er verdächtige Wahrnehmungen im Haus an der Pirckheimer Straße gemacht hatte. Polizisten fanden dann den 66-Jährigen tot in seinem Zimmer.

Die Ermittler gingen schnell von einem Tötungsdelikt aus. Ein 19-jähriger Deutscher aus dem sozialen Umfeld des Getöteten geriet rasch in den Fokus.