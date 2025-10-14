Mann kassiert mehrere Anzeigen, weil er mit seinem Auto bei der Polizei erscheint

Gardelegen - In Gardelegen ( Altmarkkreis Salzwedel ) ist ein 32-Jähriger am Montag mächtig ins Fettnäpfchen getreten, weil er mit seinem eigenen Auto bei der Polizei aufkreuzte.

Die Polizeibeamten stellten mehrere Verstöße fest. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Gegen 8.45 Uhr fuhr der Mann mit seinem VW beim Revierkommissariat in Gardelegen vor. Hier war er zu einer Vernehmung geladen, erklärte die Polizei.

Wäre er doch nur lieber zu Fuß gekommen: Beim genaueren Hinschauen bemerkten die Beamten, dass am Kennzeichen des Volkswagens keine notwendigen Plaketten vorhanden waren.

Bei der Überprüfung der Zulassung stellte sich heraus, dass der Wagen bereits seit September 2025 außer Betrieb gesetzt worden war.

"Zudem existiert keine Versicherung mehr und die angebrachten Kennzeichen gehörten nicht an das Fahrzeug", so eine Sprecherin der Polizeiinspektion Stendal.