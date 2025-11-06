Mann springt bei Wohnungsbrand aus Fenster und erleidet Knochenbrüche

Fürth - Ein Mann ist bei einem Wohnungsbrand in der Fürther Königsstraße aus dem Fenster gesprungen und dabei schwer verletzt worden.

Durch den rettenden Sprung aus dem Fenster erlitt der Mann neben seinen Brandverletzungen auch Knochenbrüche. © NEWS5 / David Oßwald

Nach ersten Meldungen brannte es im ersten Obergeschoss. Der Mann erlitt Brandverletzungen und Knochenbrüche.

Laut Medienvertretern vor Ort handelt es sich um einen 24 Jahre alten Mann. Die übrigen 14 Bewohner konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen.

Die gegen 19.50 Uhr alarmierten Rettungskräfte brachten den Mann nach der ersten Versorgung vor Ort ins Krankenhaus.

Lebensgefahr für den jungen Mann bestehe laut Angaben eines Polizeisprechers immerhin nicht. Weitere Verletzte konnten offenbar nicht gemeldet werden.

"Der Brandschaden bezieht sich eigentlich mehr auf den Brandraum selber, aber aufgrund der Abschaltung der Stromzufuhr und das Abschieben des Gasanschlusses wird das Gebäude vermutlich nicht mehr bewohnbar sein", so Florian Krüger, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Fürth.