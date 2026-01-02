Nach 32 Stunden aus Feuer-Haus geholt: Feuerwehr rettet Hündin Pauli

Gunzesried - Bei einem Feuer im schwäbischen Landkreis Oberallgäu am Donnerstagmorgen gegen 3 Uhr sind in der Gemeinde Blaichach sieben Personen verletzt worden. Hündin Pauli galt seit dem Inferno als vermisst – und wurde nun lebend geborgen.

Dass jemand aus diesem abgebrannten Haus lebend geborgen werden konnte, grenzt an ein Wunder. © Andrea Liss / EinsatzReport24

Nach etwa 32 Stunden zwischen Hoffen und Bangen der Besitzer konnte die Schäferhündin aus dem einsturzgefährdeten Haus gerettet werden.

Bei einem früheren Rettungsversuch hatte sich ein Feuerwehrmann verletzt, wie der Pressedienst "EinsatzReport24" bekannt gab.

Am Freitagvormittag wurde mit einer Drehleiter ein erneuter Versuch gestartet.

Die ehrenamtlichen Helfer schafften es, das Tier aus der Brandruine zu locken und in einen Rettungskorb zu bringen. Kurz darauf konnte Pauli ihrem Besitzer in die Arme gelegt werden. Dieser fuhr mit dem geschwächten Hund direkt in eine Tierklinik.

Dass man überhaupt noch Hoffnung auf die Rettung des Vierbeiners hatte, ist Augenzeugen zu verdanken. Diese entdeckten am Donnerstagabend am Brandobjekt den Hund in der Ruine.